La dimensione giuridica di Dante

Tanti gli appuntamenti in vista di Dantedì, in programma sabato e domenica prossimi. Proprio sabato, alle 17.30 in sala Dantesca della biblioteca Classense, verrà presentato il volume ’La dimensione giuridica in Dante Alighieri’ (Modena, Mucchi, 2022) del professor Giuseppe Morbidelli, con il saluto di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, e l’intervento di Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna S.p.A..

Il saggio ha lo scopo di ripercorrere i filoni giuridici che si trovano nelle opere dantesche e avvalorare gli studi che hanno ravvisato in esse l’impiego accurato della concettuologia giuridica e la conoscenza di una serie di istituti propri del diritto comune. Una prospettiva inedita, dunque, di leggere la straordinaria opera del sommo poeta. Altre informazioni sugli appuntamenti in calendario sono consultabili sul sito www.vivadante.it