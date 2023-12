La Diocesi ricorda il cardinal Amleto Cicognani

Domenica 17 dicembre, in occasione del 50esimo anniversario della morte del cardinale Amleto Giovanni Cicognani, verrà in visita a Faenza il Segreterio di Stato del Papa, il cardinale Pietro Parolin. Nel pomeriggio è previsto un incontro nella sala San Carlo (P.zza XI febbraio 4 – Faenza) alle 16. Dopo il saluto del vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso, seguirà un intervento dello stesso

cardinale Parolin dal titolo ’Amleto Giovanni Cicognani, segretario di Stato dei papi Giovanni XXIII e Paolo VI’ e di monsignor Maurizio Tagliaferri, che tratterà dell’attività diplomatica e apostolica del cardinale.

Alle 18 il cardinale presiederà la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Faenza.

Originario di Brisighella, Amleto Giovanni entra da giovane nel Seminario di Faenza insieme al fratello Gaetano, sotto la guida di monsignor Francesco Lanzoni e Paolo Taroni. Studioso di filosofia, teologia e diritto canonico, dopo anni di insegnamento e servizio pastorale a Roma, nel 1935 diviene Delegato apostolico negli Stati Uniti, carica che manterrà fino al 1958. Creato cardinale, viene scelto dal papa Giovanni XXIII per ricoprire il ruolo di Segretario di Stato, servizio che manterrà anche sotto il pontificato di papa Paolo VI fino al 1969.

"Pur essendo chiamato ad alti e importanti incarichi – spiega il vescovo Toso –, il cardinale non ha mai dimenticato la sua terra, contribuendo al restauro e alla costruzione di importanti opere a Brisighella e a Faenza. Fra le tante opere ricordo l’intervento del cardinale per questo Seminario che festeggia i suoi 70 anni di fondazione. Se possiamo ammirare una delle Cappelle più belle della Diocesi lo dobbiamo alla generosità del cardinale Amleto". Cinquant’anni fa, il 17 dicembre 1973, il cardinale muore in Vaticano e viene sepolto nella cripta della basilica di San Clemente a Roma.

"Per la nostra Chiesa diocesana – ricorda il vescovo Mario Toso – questo anniversario particolare che cadrà proprio domenica 17 dicembre, è un’occasione unica per celebrare questa figura e per rinnovare il legame della nostra Chiesa diocesana con la Chiesa madre di Roma. La visita del cardinale Pietro Parolin è per noi un grande onore e una grande gioia, non solo per il lustro di una carica così importante, ma soprattutto per il significato spirituale che riflette questa visita: un collaboratore di primo ordine di papa Francesco sarà qui" La commemorazione del 50esimo di Amleto Cicognani si interseca con gli eventi celebrativi per il 70esimo del Seminario diocesano di Faenza. Nei prossimi giorni verrà allestita nell’atrio del seminario una mostra a riguardo, e in primavera verrà pubblicato un volume sulla secolare storia di questa istituzione.