La discarica continua a bruciare

Ci vorranno almeno un paio di giorni per domare completamente le fiamme che da mercoledì pomeriggio, a Mezzano, stanno divorando un deposito di rifiuti raccolti dopo l’alluvione. Il rogo (nella foto), dal quale si leva una densa colonna di fumo visibile a grande distanza, appare sotto controllo ma decine di vigili del fuoco sono ancora al lavoro e in via precauzionale il comune di Ravenna ha invitato la popolazione, quando il vento spira verso le abitazioni, a evitare al massimo gli spostamenti e a tenere le finestre chiuse.