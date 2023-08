La discarica post alluvione "Ora verrà smaltita"

Il sito di stoccaggio intermedio dei rifiuti dietro alla Dister non riceverà più rifiuti: ora le tonnellate e tonnellate di materiali arrivati qui per l’alluvione saranno solo da smaltire. Una quantità enorme di fango, cumuli di macerie, elettrodomestici e materiali residuali dell’alluvione che, ammassati in montagnole, lasceranno poco a poco l’ultimo sito aperto per fronteggiare l’emergenza. Sin dai primi giorni dell’alluvione i rifiuti erano stati temporaneamente stoccati in piazzale Tambini, nel parcheggio della Graziola. Dopo alcune settimane le enormi colline artificiali erano state stoccate nei siti di primo raggruppamento monitorati dalla Regione, di nuovo temporaneamente. Nello specifico nel sito della Cava Crocetta a Borgo Tuliero, nel piazzale a lato del cimitero di Marzeno e in via Bisaura negli spazi de Le Perle, oltre al centro Le Maioliche. Quest’ultima individuazione era stata "decisiva per completare in breve tempo l’opera di pulizia delle strade, consentendo il ripristino delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni invase da fango e acqua", aveva detto il sindaco. Anche da qui si è proceduto alla rimozione, in particolare in virtù dei lavori che interessano il sito, conseguenti alla riqualificazione e alla costruzione del Faenza Shopping Park, cantieri che dovranno riprendere quanto prima.

"Dietro Le Perle il sito è stato sgombrato praticamente da tutti i rifiuti – aveva chiarito Luca Ortolani, assessore con delega all’ambiente del comune di Faenza –, resta qualche Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ndr) e qualche cumulo di terra". Circa 50mila tonnellate di oggetti casalinghi, elettrodomestici, mobili e altro materiale che era conservato in cantine, scantinati e abitazioni della città e che dopo l’alluvione sono state raccolte dai camion specializzati e spostati fino alle Perle.

Poi è stato individuato come sito per lo stoccaggio intermedio lo spazio dietro alla Dister, gestito da Recter, in via Sant’Andrea. Qui da luglio, giorno dopo giorno, i rifiuti alluvionali hanno trovato collocazione. Da venerdì anche questo sito ha chiuso agli ingressi e si procederà con lo smaltimento. Non è facile stimare a quanto ammonti la portata dei cumuli e quanto ci vorrà. Secondo gli amministratori "parliamo di 200mila metri cubi di materiale, che è tantissimo – ha evidenziato Ortolani –. Sono numeri da capogiro che si giustificano solo con il grande impatto che l’alluvione ha avuto nel comune di Faenza". Ora si procederà allo smaltimento. Nell’ordinanza di fine luglio la Regione ha infatti disposto l’incremento della flessibilità di utilizzo dei termovalorizzatori in ragione della necessità di accelerare lo svuotamento dei siti di stoccaggio, e l’incremento della capacità annua degli impianti di trattamento chimico, chimico-fisico e chimico-fisico-biologico, ubicati nel territorio regionale che ricevono percolati prodotti dalle discariche ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

d.v.