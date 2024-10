La discussione al bar finì a coltellate. Quattro condanne

Si è concluso ieri, presso il Tribunale di Ravenna, un processo che ha visto quattro cittadini albanesi condannati per una lite con armi, degenerata in un pestaggio e coltellate, avvenuta il 25 giugno 2022 in un bar della città. Gli imputati, di età rispettivamente di 43, 46, 31 e 29 anni, erano accusati di aver aggredito un cittadino tunisino al termine di una lite per futili motivi. Durante il pestaggio, la vittima è stata colpita con calci e pugni in diverse parti del corpo e ferita con oggetti acuminati all’addome e alla testa. Fortunatamente, l’uomo aveva riportato una ferita da punta all’addome e una ferita al cuoio capelluto, con una prognosi di 15 giorni.

Il giudice Antonella Guidomei ha emesso quattro condanne: due imputati sono stati condannati a otto mesi di reclusione, mentre gli altri due a un anno e otto mesi. Il reato contestato è stato commesso con l’aggravante si avere agito in concorso, con l’uso di armi e tra più persone. Con loro gli aggressori avevano infatti un’arma da taglio. La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Furnari, aveva chiesto l’assoluzione.