La disperazione degli alluvionati e quel peluche nel fango

Maggio 2023 rimarrà per sempre impresso nelle memorie di tutti i romagnoli. In poche ore sono caduti circa 200 millimetri di pioggia, la quantità che in genere cade in 6 mesi. Le forti precipitazioni hanno avuto un impatto devastante su un’area geografica già vulnerabile, per le sue caratteristiche morfologiche. Interi paesi sono stati travolti dalla piena dei fiumi che, esondando, hanno spazzato via tutto ciò che incontravano: strade, case, autoi e vite umane. Tutto ciò ha lasciato attoniti tutti, le immagini di Faenza e Fornace Zarattini, trasmesse dalle tv, sembravano surreali ma purtroppo erano vere e devastanti. Le scuole sono state chiuse e tutti noi col fiato sospeso siamo rimasti attaccati ai mezzi di comunicazione. Ma com’è stato possibile che la nostra Romagna sia finita sott’acqua? Una vera risposta non la conosciamo, di sicuro il clima è cambiato e forse eravamo impreparati alla gestione di una così grande portata d’acqua. I Consorzi, la Protezione civile, la Croce Rossa e tanti volontari hanno lavorato senza sosta per arginare l’acqua in eccesso e portare aiuto alle famiglie alluvionate. Da tutta Italia, gli “angeli del fango” sono arrivati intonando come un mantra Romagna mia. Muniti di badili, stivali, secchi, ma soprattutto di braccia, anima e cuore hanno portato aiuti fisici, pasti caldi, vestiti, ma anche un conforto a chi ne aveva bisogno.

Anche la nostra maestra è stata a Sant’Agata sul Santerno a portare aiuto agli alluvionati. Ci ha raccontato la sua esperienza sul campo e ci ha chiesto di raccogliere dei viveri, scrivere dei bigliettini e di fare dei disegni, che consegnava alle famiglie alluvionate. Dal suo racconto emerge una grande umanità, famiglie che avevano perso tutto ci ringraziavano per un disegno fatto da noi bambini, che all’epoca eravamo in terza elementare. Con le lacrime agli occhi davano conforto alla nostra insegnante benedicendo noi bambini che avevamo mandato del cibo e i nostri giochi. Tante famiglie che conosciamo hanno perso tutto, alcuni amici hanno smarrito anche il loro cane, trascinato via dell’acqua. La maestra ci racconta sempre che l’odore di putrefatto, di acqua marcia, le è rimasto per mesi nelle narici.

Diego Bendandi, Giacomo Montanari e Manuel Straforini, classe 5^ A Scuola primaria ‘Pascoli’ di Sant’Alberto Maestra Margherita Guglielmino