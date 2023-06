Maturità e alluvione, la disperazione degli studenti: "Ci hanno complicato l’esame"

Ravenna, 10 giugno 2023 – "Il provvedimento non ha alcun senso – afferma la maturanda Sara –. Orale che vale 60 punti, probabilmente anticipato e con commissione esterna: sembra che le cose peggiorino". Da quando è uscita la bozza sugli Esami di Stato i ragazzi che si preparano ad affrontare la Maturità sono stati sommersi da notizie sempre diverse.

Molti ragazzi sono scontenti della Maturità solo con l'esame orale

L’ultima ordinanza, firmata dal ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara, prevede Maturità ed esame di terza media con solo l’orale per le zone alluvionate: non ci saranno gli scritti, ma ad avere peso sul voto finale per i maturandi sarà solamente la prova orale, con commissione esterna. "I punti che avremmo ottenuto agli scritti dobbiamo farli tutti con l’orale – dicono i maturandi – e dobbiamo studiare pure in meno tempo".

È tanta la delusione dei ragazzi che non si sentono compresi e aiutati in un momento drammatico della loro vita. "Sono molto delusa da questa scelta – sostiene Clelia, quinto anno –. Penso che ci abbiano complicato l’esame e abbiano peccato di empatia e comprensione, che è quello che chiediamo. Ci hanno messo ancora più ansia e incertezza su come si svolgerà il colloquio orale, hanno anche messo in crisi i professori, che devono rivoluzionare tutto".

E infatti, gli studenti devono prepararsi a un esame nuovo, scoperto da poche ore, mentre gli insegnanti cercano di capire come strutturarlo. "In questa situazione, per prima cosa, avrebbero dovuto tranquillizzare i ragazzi – dice la professoressa Alessandra Neri –. Erano cinque anni che si esercitavano per gli scritti e invece li hanno tolti. Ora i ragazzi sono destabilizzati e disorientati. A me dispiace non essere in commissione interna, mi sarebbe piaciuto stare con i miei ragazzi, in questo modo conta la loro performance più che il percorso".

Non mancano i ragazzi che rendono più allo scritto che all’orale. E il poco tempo per prepararsi peggiora la situazione. "Io vado meglio nello scritto – dice una maturanda disperata – in meno di due settimane non preparo un orale, visto che di mattina continuiamo anche ad andare a scuola. Non so perché abbiano aspettato così tanto per comunicarci le modalità d’esame".

Inoltre, con gli scritti è possibile riflettere e sfruttare il tempo come si desidera. "Questa modalità di esame penalizza più che aiutare – dice Cecilia, quinto anno – in più è stata comunicata troppo tardi. Sarebbe stato più semplice sostenere lo scritto perché c’è tempo per pensare, ragionare e esprimere il nostro pensiero, ora dobbiamo improvvisare su un testo in italiano e sugli argomenti della seconda prova".