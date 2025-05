La dittatura fascista in Portogallo raccontata dall’Hotel Europa

Polis Teatro Festival entra nel cuore del programma dell’Iberian focus, lo sguardo sul teatro contemporaneo della penisola iberica a cui è dedicata questa ottava edizione, con lo spettacolo evento: Il Portogallo non è un paese piccolo della compagnia Hotel Europa (foto), alle 20 al Rasi in via di Roma, ideato e interpretato da André Amalio, regia e coreografia di Tereza Havlickova, musiche live di Pedro Salvador.

Si tratta di una performance sulle dittature europee e sulla presenza europea in Africa guardando al caso del Portogallo, il Paese che ha avuto la dittatura fascista più lunga (48 anni) e l’impero coloniale più duraturo (quasi 500 anni). La performance di teatro documentario si basa sulle testimonianze di ex coloni portoghesi che hanno fatto parte dell’esodo di rifugiati dall’Africa nel 1974-76, indagando storie reali che sono state tramandate e sono diventate memorie collettive.

La compagnia internazionale Hotel Europa è formata da un duo di artisti, André Amalio e Tereza Havlickova. Alle 21.30 al Rasi, in collaborazione con il Europe Direct Romagna e Università di Bologna – Dipartimento di Beni Culturali, tavola rotonda dal titolo L’ultima rivoluzione della “vecchia Europa”: tra garofani e monarchia, coordinata dal prof. Michele Marchi in dialogo con i docenti Alfonso Botti e Stefano Salmi, e le compagnie Hotel Europa ed Hermanas Picohueso.

Alle ore 18 (Almagià) replica dello spettacolo Un’Odissea Teen della compagnia La Mecànica, un’esperienza teatrale immersiva, che fonde performance fisica dal vivo e tecnologia digitale per creare un viaggio indimenticabile per adolescenti e adulti.

Intero 15 euro;| Carta Giovani Nazionale 7; Under30 5.