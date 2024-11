La donazione al museo di Marina. Camere iperbariche d’epoca al Mas

Sono arrivate ieri mattina al Mas, Museo nazionale delle attività subacquee, a Marina di Ravenna, tre storiche camere iperbariche donate da Fabio Franceschetti, collezionista e socio di Hdsi, Historical diving society Italia. I reperti rappresentano un importante pezzo della storia della medicina iperbarica e vanno ad arricchire la collezione del museo, l’unico in Italia esclusivamente dedicato alla storia della subacquea. Fabio Vitale, presidente dell’Hdsi, associazione che inaugurò il Mas nel 1998, racconta: "Ognuna di queste tre camere ha un grande valore storico, due sono state costruite dalla ditta Galeazzi, leader del settore, e risalgono agli anni ‘50-’60 mentre la terza è della Sias, società italiana apparecchi salvataggio, e potrebbe essere anche degli anni ‘40. Di quest’ultima se ne era persa traccia e non se ne conosceva l’esistenza, è la prima volta che la vediamo, la studieremo con attenzione per ricostruirne la storia. Verranno tutte pulite e studiate e se necessario si faranno anche alcuni interventi di restauro".

"Queste apparecchiature – continua Vitale – hanno cominciato a diffondersi dopo i primi anni del ‘900 e venivano usate principalmente per curare embolie e malattie da decompressione dei militari palombari. Le condizioni all’interno di queste camere non erano le più favorevoli: erano monoposto con un lettino estraibile, avevano un diametro interno di circa 75 centimetri e il paziente doveva rimanere all’interno per lungo tempo, anche 24 ore o più, e nella maggior parte dei casi era l’unico modo per salvarsi la vita. L’azienda Galeazzi fu anche la prima a concepire un modo per garantire assistenza medica al paziente prima dell’avvento delle pluriposto. Una delle tre camere appena acquisite è telescopica, cioè si chiude a segmenti per trasportarla facilmente e pesa 200 kg quindi potevano spostarla anche quattro persone, questa facilità di trasporto era importante in un periodo in cui i centri iperbarici erano rari. Una delle camere è anche stata parte delle dotazioni di bordo della gloriosa nave salvataggio/soccorso Anteo della Marina Militare proprio per questo motivo, ma anche perché a volte si sceglieva di non fare la decompressione in acqua per evitare di stare troppo tempo in immersione".

Valeria Bellante