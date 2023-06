"La donna non violentò quel minore magrebino"

Il tribunale dei minorenni di Bologna aveva archiviato la denuncia che lei aveva fatto al ragazzo per stupro. E ieri mattina il tribunale di Ravenna ha deciso di archiviare la denuncia che lui aveva fatto alla sua educatrice per calunnia, violenza sessuale aggravata dalla posizione e cessione di stupefacenti. Nessuna sintesi dunque per quanto accaduto nell’autunno di tre anni fa all’interno di una comunità di recupero per minorenni. Posizioni divergenti e inconciliabili insomma. Da una parte il giovane di origine magrebina, tutelato dall’avvocato Luca Donelli. E dall’altra la donna, difesa dagli avvocati Sonia Lama e Giovanni Scudellari.

Sul fronte delle indagini, a Ravenna era stato lo stesso pm titolare del fascicolo Antonio Vincenzo Bartolozzi a chiedere al gip Andrea Galanti di archiviare ritenendo la versione dell’educatrice "più credibile e verosimile". L’indagata era stata risentita nel luglio scorso. E il sostituto procuratore, non solo aveva ritenuto che la ricostruzione offerta dalla donna reggesse di più di quella delle testimonianze che a Bologna avevano portato all’archiviazione per il minorenne accusato di violenza sessuale aggravata e di sequestro di persona. Ma aveva specificato il fatto che se in ospedale a qualche ora dal lamentato stupro non erano state individuate lesioni particolari, ciò non sconfessava certo l’ipotesi di violenza sessuale. A quel punto il legale del giovane aveva presentato opposizione alla archiviazione forte anche di quanto deciso dal tribunale bolognese il 16 giugno 2021 attraverso il gip Luigi Martello. E soprattutto di quanto sostenuto dal ragazzo: ovvero che lui quell’educatrice non l’aveva affatto stuprata: ma che tutto ciò era accaduto la notte prima del suo arresto, avvenuto il 19 novembre 2020 a opera dei carabinieri, era stato frutto di una precisa volontà della donna la quale, sempre a suo dire, aveva tratto vantaggio dalla propria posizione dominante in ragione del ruolo ricoperto.

Secondo lui, lei nutriva una simpatia proponendosi con atteggiamenti espliciti. Come dire che lui aveva in un qualche modo subito quella situazione nell’imminenza di un trasferimento in altro centro. Una ricostruzione ribadita pure davanti al gip ravennate nel marzo 2022.

Da parte sua l’educatrice, che la mattina stessa si era fatta accompagnare in ospedale, aveva riferito di una drammatica notte trascorsa in balìa di quel ragazzo riuscito a entrare nel suo ufficio e che, tramite minacce come la promessa di farsi aiutare da altri ragazzi, le aveva impedito di chiamare aiuto. Solo verso le 6, a fine turno, lei era riuscita ad andarsene e lanciare l’allarme. Il pm dei Minorenni Emiliano Arcelli aveva tuttavia ravvisato "troppe incongruenze nella ricostruzione offerta dalla donna". Per i magistrati ravennati invece la verità è un’altra.

