La donna resta in silenzio davanti al giudice

Nell’interrogatorio di garanzia di venerdì scorso, la 49enne - finora incensurata e difesa dall’avvocato Giorgio Guerra - si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il suo legale ha chiesto al gip un’attenuazione della misura restrittiva: il giudice si è per ora riservato. Tra le altre cose, la difesa ha fatto presente che ci troviamo in una fase molto embrionale delle indagini e che gli accertamenti andranno estesi per inquadrare la vicenda, riservandosi comunque di effettuare indagini difensive.

Secondo quanto riportato dal gip nell’ordinanza, l’indagata non è abilitata a fare l’infermiera. Una circostanza, questa, confermata dagli accertamenti degli inquirenti sulla base di una specifica richiesta alla direzione sanitaria dell’ospedale di Lugo.

Una circostanza che per il giudice assume valenza autonoma in questa vicenda dato che - almeno secondo le dichiarazioni finora raccolte dalla polizia - la 49enne era l’unica responsabile di somministrazione delle terapie e dosaggio dei farmaci. In particolare una collaboratrice ha riferito che "gestisce lei i farmaci e le somministrazioni; l’unica cosa che si chiede è eventualmente in sua presenza, consegnando i medicinali, di darli a quello o l’altro paziente". In quanto al responsabile medico, sempre secondo la teste non si vedeva da diversi mesi nella struttura. In definitiva secondo il gip, se lei infermiera non è, sarebbe stata inutile una misura interdittiva alla professione infermieristica. Nel complesso per il giudice esiste il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie. A influire sul tipo di misura adottata, sono stati la gravità delle contestazioni, la personalità dell’indagata, l’abitualità e la sistematicità delle condotte - prosegue l’ordinanza - realizzate anche davanti alle collaboratrici. Uno scenario che per il gip coincide con una carenza di autocontrollo per la "inaccettabile violenza manifestata".