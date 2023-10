La dottoressa Berlati parla di mal di schiena

’Il mal di schiena… le varie cause… dai visceri ai traumi’, è il tema del quale si discuterà domani sera alle 20.30 al Centro civico di Godo, in via Piave 12a. Relatrice sarà la dottoressa Sabina Berlati osteopata fisioterapista e posturologa. Organizza l’associazione Teguriense, in collaborazione con la Farmacia Gallina. Ingresso libero.