La Fabbrica delle arti. A Classis cala il sipario: "Successo straordinario"

Un po’ Woodstock, un po’ Juilliard, la celebre scuola delle arti di New York. Questo è diventato il museo Classis negli ultimi quattro giorni, ospitando la Fabbrica delle arti, una vera e propria ‘chiamata’, residenza artistica per le nuove generazioni ideata da Cristina Mazzavillani Muti, anima e presidente onoraria di Ravenna Festival, che oggi si concluderà. "È stato tutto di gran lunga superiore rispetto a quello che mi aspettavo" assicura Cristina Muti, tra un’esibizione e l’altra, alle quali assiste con attenzione, dando suggerimenti, chiedendo, spronando. Nella notte tra martedì e mercoledì ha dormito nella tendopoli allestita dagli scout davanti al museo, insieme alla direttrice di Classis, Francesca Masi e a molti dei partecipanti alla residenza d’artista. "È ora di sostituire la parola ‘guerra’ con la parola ‘arte’ – sottolinea Cristina Muti – come in questa ‘chiamata’. Soprattutto in un momento storico come questo, in cui tutti i capi di Stato pensano alla guerra. Una ragazza in questi giorni ha recitato la lettera di un soldato inviata dal fronte, un giovane che in guerra non voleva andarci. Ed è così, i ragazzi hanno una creatività diversa, non hanno l’istinto di uccidere, ma di capire e di dimostrare chi sono, non si deve rischiare di confonderli". Tanti i volti di questi giorni di danza, musica, poesia, difficili da dimenticare. "Ognuno di questi ragazzi – prosegue Cristina Muti – esprime un messaggio diverso. Ognuno di loro ha un mondo dentro, stanno tutti costruendo il futuro, si presentano senza giudicare ma con il desiderio di costruire".

Un’adolescente ha raccontato della sua anoressia attraverso un video, mostrando come sia riuscita anche grazie all’arte a uscirne. Un ragazzino di 13 anni ha letto una sua poesia, un testo perfetto per una canzone rap, rivelando, dietro alle sue parole, una storia di malattia e sofferenza, ma anche di lotta per la vita, per la sopravvivenza, come in un combattimento sul ring.

Anche oggi, ultimo giorno della residenza artistica, sarà possibile, dalle 10 alle 20, visitare Classis e osservare pittori, mosaicisti, musicisti e performer che hanno risposto alla chiamata all’opera. In serata sarà protagonista la musica con ‘Sette parole’ di Sofia Gubajdulina e con la Sinfonia ‘degli addii’ di Haydn eseguite dall’orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Marco Angius, con Michele Marco Rossi al violoncello e Samuele Telari alla fisarmonica. Il concerto, originariamente previsto alle 21, è stato anticipato alle 20 e diviso in due parti per evitare la sovrapposizione con la partita Italia-Spagna del campionato europeo di calcio. Dopo il brano di Gubajdulina, il pubblico potrà assistere alla partita sul grande ledwall in sala conferenze; mentre per chi non fosse interessato alla partita all’esterno del museo ci saranno esibizioni musicali. Il concerto riprenderà al termine del match con Haydn.

L’idea di modificare gli orari per inserire la visione della partita è stata, ovviamente, di Cristina Muti, tifosa sfegatata da sempre. "Lo facemmo anche – conclude – in occasione di un mondiale, al Pala De André. Mi sembrava giusto anche questa volta dare l’opportunità ai musicisti della Cherubini e a tutti quelli che saranno presenti al concerto di poter assistere al match".

Annamaria Corrado