La Faenza-Lavezzola resta sospesa "Tecnici al lavoro sulla sicurezza"

Resta tutto fermo per la linea ferroviaria Faenza-Lavezzola in attesa di approfondimenti sulla sicurezza. E a questo punto la riapertura a ottobre annunciata nei giorni scorsi dopo i danni gravissimi riportati dalla linea durante l’alluvione di maggio potrebbe quantomento slittare più avanti. Per capire cosa è successo bisogna fare un passo indietro. L’annuncio dei lavori lasciava intendere che il ponte ferroviario a Sant’Agata sul Santerno sarebbe transitato a un’altezza inferiore rispetto a quella dell’argine, rinforzato e rialzato di un metro dopo l’alluvione. Un aspetto che ha preoccupato molti cittadini che avevano anche annunciato una protesta, poi annullata dopo che il sindaco Enea Emilia, condividendo le preoccupazioni dei cittadini, ha chiesto approfondimenti a Regione e Ferrovie.

I tecnici, informa la Regione Emilia-Romagna, stanno lavorando per trovare un punto di equilibrio tra la giusta esigenza di riaprire la linea e al tempo stesso creare condizioni di sicurezza, in particolare, nel territorio di Sant’Agata. Intanto, in vista dell’imminente riapertura delle scuole, saranno assicurati servizi sostitutivi su gomma, assicura la Regione. La decisione è stata presa ieri pomeriggio dopo l’incontro voluto dall’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, con i sindaci dei territori colpiti dall’esondazione del Santerno (Sant’Agata, Conselice, Massa Lombarda, Lugo, Fusignano e Faenza) e i vertici di Rfi e Trenitalia Tper.

"Deve essere chiaro che la priorità è garantire la massima sicurezza dei cittadini. Non possiamo e non vogliamo correre nessun rischio. Per questo abbiamo bisogno di studi più approfonditi sulle soluzioni da adottare prima del ripristino definitivo della linea. E non solo. Bisogna anche che la linea ferroviaria rientri nei piani di ricostruzione del commissario Figliuolo per garantire, nel più breve tempo possibile, i lavori necessari", spiega Corsini. "Servirà tempo, è bene esserne tutti consapevoli. E ci rendiamo conto del disagio che la sospensione comporterà per pendolari e studenti, ma d’accordo con i sindaci, Rfi, Trenitalia Tper, che ringrazio, non possiamo sottostimare nulla. Da parte nostra siamo già impegnati a proseguire e, se necessario, potenziare il servizio sostitutivo con i bus, così come a rappresentare alla struttura commissariale l’esigenza di finanziare l’opera". Al momento Rfi è al lavoro per redigere la progettazione definitiva che dovrebbe essere consegnata entro tre mesi, mentre si approfondiranno gli studi per verificare una possibile soluzione transitoria.