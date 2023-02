‘La farfalla senza ali’ al Rossini

Doppio spettacolo, alle 9.30 e alle 10.30 di domani, al teatro Rossini di Lugo, per gli studenti della scuola primaria San Giuseppe, i primi a partecipare al progetto per le scuole per la promozione della cultura del dono attraverso la lettura di poesie. S’intitola ‘La farfalla senza ali’ lo spettacolo, tratto dal libro omonimo che Renato Gadda ha scritto per Aido (Associazione italiana donatori di organi) e che l’associazione Entelechia ha tradotto sul palco e che, dopo la tappa di Bagnara, domani arriva a Lugo.