Prosegue nella frazione bagnacavallese di Traversara la 38esima edizione della ‘Festa della Primavera in Fiore’. Questa sera nella Sala della Famiglia (ex asilo) ci sarà la presentazione della mostra ‘La farmacia vegetale della tradizione romagnola’, dedicata all’utilizzo delle piante medicinali tra empirismo e scienza. Ne parleranno alle 20 due esperti relatori: Irene Martini ed Eugenio Caroli. Seguiranno esperienze sensoriali e degustazioni di tisane. La serata, a ingresso libero, è promossa con A. Minardi e Figli Srl. La ‘Festa della Primavera in Fiore’ proseguirà poi con iniziative per l’intero fine settimana, durante il quale la mostra sarà visitabile. La festa è organizzata principalmente presso l’area parrocchiale dall’associazione ‘Traversara in fiore’ con il patrocinio del Comune.

lu.sca.