La fava fresca di stagione

È tempo di fave fresche, deliziose con pane, olio, sale e pepe e, ancor più con pane e formaggio al punto di far passare anche la stizza come recita un detto romagnolo: "Cun e’ pân frès-c e dla fêva, / furmàj ’d fòsa e sansvés d’vègna, / e’ pasa nénca la tègna" (Con pane fresco e favetta, / formaggio di fossa e sangiovese di vigna, / passa anche al tigna). Gustose erano anche le fave secche, ingrossate in ammollo, lessate nel paiolo e, dopo la scolatura, salate in un piatto, sostituivano i lupini oppure i ceci, se abbrustolite sul focolare ardente. Le fave lessate, dette ‘balusot’ in certe parti della Romagna, erano molto gradite dai bambini per i quali rappresentavano una sorta di chewing gum di un tempo.