La favola di Greta, orgoglio dell’Atletico Faenza

Con l’Aquila albanese addosso e con Faenza nel cuore. La ginnasta Greta Collaku, nata nel 2008, sarà la prima ginnasta a rappresentare l’Albania in una competizione internazionale: una bella soddisfazione per il Club Atletico Faenza sezione ritmica, dove ha iniziato a praticare questa disciplina sportiva dall’età di nove anni. I primi passi di Collaku sono però nell’artistica, che ha praticato nella società faentina dal settembre del 2015 fino all’aprile del 2017, quando decise di smettere.

La direttrice tecnica della sezione ritmica, Giada Ceroni, rimase però molto impressionata dalle doti atletiche della ragazza, e così telefonò alla famiglia chiedendo se la figlia volesse provare con la ritmica. Una avventura iniziata nel settembre del 2017 e coronata con la chiamata in nazionale.

Già dal primo anno, Collaku ha conseguito ottimi risultati, conquistando il titolo di campionessa nazionale Csi e in quello successivo ha partecipato al campionato di Serie D FGI (Federazione Ginnastica D’Italia) ottenendo l’ammissione alla fase nazionale ’Summer Edition’, alla quale però non partecipò a causa di un infortunio. Il riscatto è arrivato l’anno seguente quando è entrata nelle migliori tre ginnaste italiane della sua categoria, nell’attrezzo del nastro. Nel 2021 ha iniziato a partecipare competizioni di livello più alto come la Serie C e il Campionato di Specialità Gold FGI, entrando nella finale tra le migliori dieci d’Italia. Per onorare il suo costante impegno e la sua determinazione, a maggio del 2022 il Club Atletico Faenza ha deciso di assegnarle il premio ’Mario Tambini’.

Nel 2022 e nel 2023 ha continuato ad ottenere ottimi risultati, qualificandosi in entrambi gli anni alla prova nazionale del Campionato di Specialità Gold, sempre con il suo attrezzo di punta, il nastro. Ora l’asticella di difficoltà degli esercizi si è alzata incredibilmente, perché si misurerà in ambito internazionale, dove dovrà prepararsi in tutti e quattro gli attrezzi olimpici: cerchio, palla, clavette e nastro. Inoltre ci sarà il passaggio di categoria da Junior a Senior, obbligatorio in base all’età, che prevede l’aggiunta di molti più elementi all’interno dell’esercizio di gara. "Tutto il Club Atletico Faenza è orgogliosissimo di Greta – afferma l’insegnante Giada Ceroni – . Una menzione speciale la rivolgo alla sua famiglia, che l’ha sempre accompagnata e supportata. È soprattutto grazie ai genitori e al fratello che Greta tra pochi mesi potrà vedere avverare il suo sogno più grande".

l.d.f