La favola di nonna Rita regalata ai piccoli pazienti

Mattinata vivace quella di sabato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Oltre alla presenza dei cani Yuma e Faro, c’era Rita Guerrini, che ha portato in dono ai bambini ricoverati una favola da lei scritta: ’Betta l’apetta’. Ha distribuito la storia insieme alle volontarie di A.G.E.B.O. ’Nonna moderna’, al secolo Rita Guerrini, anche quest’anno ha prodotto la favola di Natale, distribuita in regalo ai bimbi ospedalizzati dei reparti pediatrici del Santa Maria delle Croci di Ravenna, Pierantoni di Forlì e Bufalini di Cesena. "Un progetto semplice ed un successo inaspettato – racconta l’ideatrice – realizzato grazie ad aziende del nostro territorio". Difatti, gli sponsor che hanno aderito al progetto, hanno acquistato la favola come piccolo gadget natalizio, a patto di regalarne una copia - ogni 10 - ai bambini ricoverati in pediatria durante il periodo delle feste.