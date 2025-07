La favole ’noir’ di Lucarelli

Cosa succede se il signore del noir italiano legge…le favole? La risposta è il nuovo appuntamento del Trebbo in musica di Ravenna Festival a Cervia-Milano Marittima: alle 21.30 di stasera all’Arena dello Stadio dei Pini, debutta un nuovo spettacolo di e con Carlo Lucarelli, che prende spunto dagli aspetti più tenebrosi delle favole – malefiche streghe che fanno prigionieri bambini, lupi che divorano amabili nonnine e fiammiferaie che muoiono di stenti… – per invitarci a esplorare l’animo umano e le nostre paure più profonde, quelle da conoscere e sconfiggere per vivere per sempre felici e contenti.

L’indagine di ’Io odio le favole. Storie che fanno paura ai bambini’ è anche un viaggio in musica, con Mattia Dallara al live electronics e Federico Squassabia al pianoforte, autori delle composizioni con Marco Rosetti, che cura anche gli arrangiamenti.

Cosa si nasconde dietro le favole? "Tante cose, e soprattutto tante contraddizioni – sottolinea Carlo Lucarelli, che all’argomento ha dedicato una serie di podcast – Una è appunto quella di considerarle qualcosa di rassicurante da raccontare ai bambini per farli addormentare. E invece sono narrazioni cupe e inquietanti, al limite dell’horror (se non oltre), che sviluppano attraverso colpi di scena sorprendenti e una suspense da thriller. Come si fa a dormire? (…) Un’altra, è credere che le favole siano, appunto, favole, cioè cose non vere, mentre invece prendono spesso spunto da eventi realmente accaduti, come la scomparsa dei bambini di Hamelin, o la caccia a streghe e lupi mannari dietro Cappuccetto rosso o, ancora, figure esistite, come Gonsalvo che ispira il principe de La bella e la bestia".

"Dall’indagine di Carlo emergono diverse sfumature di paura – spiega invece Federico Squassabia – tradurle in musica per noi è una sfida, non si tratta solo di dipingere una scena horror ma di esplorare inquietudini e paradossi, e anche giocare con l’ironia, perché il ritmo delle favole è trascinante (penso alla parata degli elefanti rosa in Dumbo), ma spesso anche spiazzante. In ogni caso, nelle favole si incontrano mondi meravigliosi e universi terribili: il nostro sarà un viaggio surreale e gli imprevisti saranno la regola".

Biglietti: posto unico numerato 25 euro (ridotto 22); under 18: 5 euro. Info: 0544 249244– www.ravennafestival.org IAT Cervia tel. 0544-974400.