"La faziosità della Consulta antifascista"

È davvero sconcertante leggere con quanta faziosità e odio un’associazione (la Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna, ndr) propone di intitolare i giardini della ex Caserma Dante Alighieri a Benigno Zaccagnini ed Arrigo Boldrini.

Come dicevo trovo veramente singolare l’utilizzo grave ed inaccettabile di alcune frasi ("..questa teppaglia", ..."la prepotenza neofascista resta all’ordine del giorno...") a chiunque tali parole siano rivolte. Non mi interessa fare polemica né riesumare un periodo storico morto e sepolto ormai da quasi ottant’anni.

Ai ravennati come agli italiani in generale, ciò che interessa veramente è risolvere i problemi del presente e non certo gingillarsi in inutili e lamentose rievocazioni del tempo che fu…. In un periodo storico in cui la pace è veramente messa in pericolo da guerre e devastazioni varie, tutti dico tutti, dovrebbero avere il buonsenso di guardare avanti immaginando un radioso futuro per la nostra comunità, per la nostra gente. Non certo camminare ancora con la testa rivolta all’indietro alla ricerca di fantasmi inesistenti o vivi solo nella testa di costoro...

Renato Esposito

Vice Capogruppo Fratelli d’Italia, Comune di Ravenna