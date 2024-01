La ferma condanna del Comune: "Un gesto irresponsabile. E dibattito eticamente inaccettabile"

"Quello sugli autovelox è un dibattito eticamente inaccettabile, perché si discute di fatto se le regole vadano rispettate o meno". Il sindaco Michele de Pascale va dritto al punto e rincara la dose. "Tutto questo discorso – prosegue – è paradigmatico rispetto al rapporto che gli italiani, o parte di essi, hanno con le regole. È legittimo il dibattito tra coloro che sono d’accordo o meno sul limite dei 30 chilometri orari, come sta accadendo a Bologna, ma davvero ci stiamo chiedendo se è lecito, davanti a una regola, dibattere se rispettarla o meno? Ed eventualmente anche di quanto sia lecito sforare un limite?".

Lo dice come sindaco della città e come presidente dell’UpI, l’Unione province d’Italia. Una presa di posizione chiara che arriva dopo il blitz sulla strada provinciale ‘Dismano’, all’altezza di Osteria, dove nella notte tra giovedì e ieri, qualcuno con il flessibile ha segato l’autovelox, neanche uno dei più ‘attivi’ del territorio tra l’altro, se si considera che in tutto il 2023 quell’impianto ha registrato 1.957 superamenti (con verbale), neanche sei al giorno.

"Viene messo in discussione il principio stesso – continua de Pascale – per cui chi non rispetta regole e limitazioni imposte dalla legge debba essere sanzionato e si giustificano persino le azioni violente che si stanno verificando in diverse zone d’Italia. Gli autovelox non devono essere considerati dai cittadini come un mezzo per fare cassa di Comuni e Province, ma come un presidio per garantire la sicurezza e salvare vite. Vengono installati sulla base dei dati sull’incidentalità e nella stragrande maggioranza dei casi su richiesta pressante dei comitati di quartiere che non sopportano più l’alta velocità di alcuni automobilisti".

Sul gesto, che ha incontrato il consenso di molti, interviene anche il vicesindaco Eugenio Fusignani. "Non so se l’autore è lo stesso degli altri blitz fuori regione – sottolinea – o se è un emulo locale, in ogni caso si tratta di una persona più volte irresponsabile. Questi sono strumenti che concorrono ad aumentare la sicurezza della circolazione e il nostro territorio è tra quelli con i più alti tassi di incidentalità in rapporto al numero di abitanti. Non ci possiamo indignare quando prendiamo una multa e, allo stesso modo, quando viene investita una bambina in strada". Fusignani ricorda anche i costi per l’installazione che ora saranno raddoppiati con la ricollocazione dello strumento. "Ci vorranno diverse migliaia di euro per ripristinarlo – conclude – che si aggiungeranno a quelle impiegate quando era stato posizionato la prima volta, e sono soldi della comunità. Se c’è un limite di velocità lo si deve rispettare e se si supera e si prende la multa, bisogna solo stare zitti e pagare".

Annamaria Corrado