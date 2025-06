La festa dei baby cronisti. Trionfano Savarna, ‘Europa’ e Casola

Per mesi hanno faticato scrivendo articoli su realtà vicine a loro, come il centro sociale di Savarna, ma anche su argomenti di attualità, come l’intelligenza artificiale. Qualcuno è anche riuscito a "dare la notizia", come si dice in gergo giornalistico, ai cronisti della redazione che poi hanno approfondito in un articolo sul Resto del Carlino. È il caso dei ragazzi della media ’Oriani’ di Casola Valsenio che, intervistando il sindaco Maurizio Nati, hanno scritto che la scuola dell’infanzia privata del paese avrebbe chiuso definitivamente al termine dell’anno scolastico. Ieri mattina loro e gli altri ‘colleghi’ cronisti in erba, che hanno partecipato al ‘Campionato di giornalismo - Cronisti in classe’ edizione 2025, hanno colorato di entusiasmo il giardino della sede Ascom Confcommercio di Ravenna per la cerimonia finale del concorso. Ascom Ravenna, con 50&Più, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, senza dimenticare Mirabilandia e La Cassa di Ravenna con il presidente Antonio Patuelli, hanno reso possibile la realizzazione del ‘Campionato di giornalismo’ con il loro sostegno come sponsor.

Venendo ai vincitori a trionfare in questa edizione da record, che ha visto ventuno scuole partecipanti da tutta la provincia per un migliaio di studenti, è stata la scuola primaria ’Bartolotti’ di Savarna, premiata dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi. L’insegnante Maria Cristina Bernabei è stata premiata dal presidente di 50&Più di Ascom, Ottavio Righini, con un mosaico di Annafietta. Al secondo posto si è classificata la scuola media ‘Europa’ di Faenza, premiata dal direttore Ascom Faenza, Francesco Carugati, al terzo la scuola media ‘Oriani’ di Casola Valsenio, premiata dal presidente di Ascom Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli. I premi speciali sono andati alla scuola media ‘Gherardi’ per la miglior intervista (premiata dal direttore di Ascom Lugo, Luca Massaccesi), alla scuola media di Riolo Terme per il miglior articolo storico (premiata da Mauro Mambelli) e i due premi della critica alla scuola media ‘Novello’ di Ravenna (premiata dal presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti) e alla scuola media ’Cervia 3’ (premiata da Mirella Falconi). I premi internet sono andati, il primo alla media ‘Garibaldi’ di Ravenna (premiata da Luca Massaccesi) e il secondo alla primaria ‘Pasini’ di Ravenna (premiata da Ottavio Righini). Ai primi tre classificati sono andati buoni Comet, biglietti di Mirabilandia, targhe e coppe. I tagliandi per il parco divertimenti sono andati anche alle scuole che hanno ricevuto i premi speciali. A tutti targhe e gadget griffati Resto del Carlino. Il resoconto del ‘Campionato di giornalismo’ 2025 con gli articoli dei vincitori saranno in un inserto speciale, in uscita con il Resto del Carlino di venerdì 6 giugno.

Milena Montefiori