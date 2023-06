La festa dei carabinieri Assistenza agli alluvionati Denunciati 17 sciacalli

Ben 17 persone denunciate per reati legati a episodi di sciacallaggio. Sono solo parte dei 1.740 interventi realizzati durante le inondazioni grazie a 1.584 mezzi e 3.329 militari. Ma non c’è solo l’emergenza alluvione nel bilancio annuale dei carabinieri stilato in occasione del 209esimo anniversario della fondazione dell’Arma. Ieri, alla presenza del prefetto Castrese De Rosa, del comandante - il colonnello Marco De Donno -, del sindaco Michele de Pascale c’è stata la deposizione di una corona di fiori davanti la lapide dedicata ai Caduti dell’Arma.

Dal 2 maggio - si legge in una nota - i carabinieri, supportati dai reparti speciali (forestali, subacquei, elicotteri, squadre di intervento operativo, tutela patrimonio cultuale), sono stati ininterrottamente impegnati nelle operazioni di salvataggio e assistenza agli alluvionati. Anche l’Arma non è rimasta immune dai disastri: diverse le caserme allagate (Sant’Agata e Solarolo sono tuttora inagibili e ripiegate in altri comandi) e le auto di servizio travolte dalla furia delle acque (4 irrimediabilmente danneggiate) mentre cercavano di raggiungere le zone più impervie per soccorrere gli abitanti, fortunatamente senza conseguenze per i militari.

Numerosi i carabinieri, le cui famiglie sono, a loro volta, rimaste interessate da allagamenti, con senso di responsabilità, non si sono risparmiati nell’offrire il proprio apporto a favore della popolazione colpita.

Nel bilancio generale, dal primo giugno dell’anno scorso figurano 63 persone arrestate, 66 denunciate a piede libero, 165 segnalate all’autorità amministrativa. A fronte di ciò, sono stati sequestrati 52,6 chili di stupefacente. Nel contesto del codice rosso, 32 persone sono state arrestate e altre 282 denunciate a piede libero per un totale di 313 reati. Per quanto riguarda gli illeciti predatori, 52 le persone arrestate, 357 denunciate per un totale di 5.446 reati denunciati. Sul solo fronte dei furti in abitazione, si sono avuti 7 arresti e 36 denunce per un totale di 1.061 furti denunciati (-35% dell’anno scorso). In totale le denunce raccolte sono state 11.604 con 353 persone arrestate e 2.932 denunciate.

Infine per quanto attiene la sola forestale, la gestione illecita dei rifiuti ha portato a 13 denunce; il bracconaggio ittico a 16 denunce per 5,6 quintali di prodotti sequestrati assieme a 6 imbarcazioni. Per gli incendi boschivi, 4 le persone denunciate.