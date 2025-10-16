La Festa dei Frutti dimenticati

Sull’onda di una straordinaria presenza di pubblico che lo scorso fine settimana ha partecipato alla Festa dei Frutti dimenticati di Casola Valsenio, la Pro Loco la ripropone sabato 18 e domenica 19 ottobre. Sulle bancarelle saranno esposti e commercializzati al naturale e lavorati, i frutti di piante coltivate un tempo nell’Appennino romagnolo e abbandonate nell’ultimo dopoguerra. Frutti dai sapori e dall’aspetto insoliti, come giuggiole, pere volpine, mele della rosa, pere broccoline, cotogne, sorbe, mele gelate, pere more, mele limoncelle e così via esposti su bancarelle che con oggetti e colori esaltano la stagione autunnale.

Dal punto di vista gastronomico la festa casolana offre rarità di stagione come il sambudello, la lasagnetta autunnale alle pere nello stand della Pro Loco e, in qualche bancarella, il brodo di giuggiole, realizzato secondo le cucine della corte dei Gonzaga per intingervi i biscotti secchi. Alla festa si affiancano mostre, tra cui ’Ombre del lavoro. Cose povere con stile’ che annovera una ventina di disegni di Egidio Miserocchi raffiguranti i prodotti tipici romagnoli, tra cui i frutti autunnali, realizzati con l’antica tecnica dell’encausto, con colori sciolti nella cera bollente.

Nell’ambito della festa, sabato 18 ottobre, l’Associazione culturale Creativi sopra la Media organizza il concorso di pittura Inquadra, diviso in due sezioni: un concorso di pittura sul tema ’Emozioni’ e un’estemporanea su ’Attimi’ da cogliere nel paese o nella Festa dei frutti dimenticati. Per la prima sezione le opere devono essere presentate dalle 8 alle 13, per la seconda i supporti possono essere timbrati dalle 8 alle 12.

Sono previsti tre premi in denaro per ogni sezione, un premio Pro loco e 12 premi acquisto. Informazioni e iscrizioni ai n. 338 9993614 e 348 7925625; regolamento su http://www.facebook.com/CreativiSopraLaMedia/

Beppe Sangiorgi