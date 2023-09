La festa del diritto al gioco al parco Mani fiorite

Domenica, dalle 15.30, al parco Mani fiorite tra le vie Eraclea e Nicolodi, si terrà la Festa del diritto al gioco. L’evento, programmato per maggio ma rimandato a causa dell’alluvione, è inserito nel progetto della “Festa del diritto al gioco di Ravenna”, giunto alla X edizione, con capofila l’associazione Lucertola Ludens APS e il supporto di una fitta rete di organizzazioni locali Nell’area verde del Parco saranno presenti postazioni per laboratori espressivi e manipolativi, sfondi ludici per attivare il gioco libero e creativo, letture e tanto altro. Un ventaglio di opportunità per i bambini e le bambine che potranno così trascorrere una creativa e piacevole giornata all’aria aperta. Tra i giochi “Cultura ludica in biglie”, con sei diverse postazioni per giocare i giochi della tradizione, i “Gommascontri” e il gioco delle “Comete a secchi”. Sarà presente anche il Tavolo del Baratto con prodotti da scambiare.