La festa del Volontariato in piazza. Premiati i ravennati dal cuore d’oro

Anche quest’anno la Festa del Volontariato, organizzata dalla Consulta, che si è tenuta in concomitanza del week end della Notte D’Oro, ha premiato i volontari che si sono distinti per il loro impegno nel nome della solidarietà. Ecco i quindici premiati segnalati da undici realtà del territorio, si tratta di Maria Grazia Mazzoni di Linea Rosa, Fabio Marzufero e Taryn Cavalcoli di Cacciatori di idee, Bernadette Cabantous dell’Associazione diabetici ravennate, Silvia Marangi e Stefano Ravaioli del Redentore, Paride Montanari delle Guardie ecologiche di Legambiente, Giorgio Lazzari di Legambiente, il professore Federico Marchetti di Ravenna Belarus, Elena Giardini e Gloria Roma di Anffas Ravenna, Roberta Capucci del Comitato cittadino antidroga, Gianluca Mazzotti della Guardia Costiera ausiliaria, Stefania Sanzani e Stephanie Joelle Magon Tchameni dell’associazione Il Terzo Mondo.

Tra queste, Silvia Marangi e Taryn Cavalcoli hanno rappresentato gli Under 25. La cerimonia di premiazione del cittadino e della cittadina solidale si è svolta in piazza San Francesco e a premiare i quindici volontari sono stati l’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni, il prefetto Castrese De Rosa, gli assessori Federica Moschini e Igor Gallonetto e il presidente dell’associazione amici e volontari dello Ior Mario Pretolani. Insieme a loro anche i rappresentanti della Consulta Michela Guerra e Matteo Manca mentre la conduzione della premiazione è stata affidata a Daniele Perini.

I premiati sono tutti volontari e volontarie che sono stati segnalati per la loro attività dalle associazioni e dalle onlus del territorio. Gli assessori comunali Federica Moschini e Igor Gallonetto hanno premiato anche due ‘magliette gialle’ in rappresentanza degli 800 ragazzi e ragazze che quest’estate hanno partecipato agli oltre 80 laboratori nell’ambito del progetto ‘Lavori in Comune’.

Per questa 36esima edizione della Festa si è deciso, in collaborazione con il Comune di Ravenna, di organizzarla in concomitanza con le iniziative previste per la Notte d’oro e inoltre gli appuntamenti con il volontariato sono triplicati. Ancora una volta la Festa del Volontariato si è trasformata in una importante occasione per far conoscere le realtà del territorio e tutto l’impegno e l’energia che le associazioni mettono nelle loro attività. Una vetrina per gli enti di terzo settore che desiderano farsi conoscere e un’opportunità per tutta la cittadinanza di approfondire o scoprire il variegato mondo del volontariato ravennate. Ancora una volta i gazebo hanno invaso piazza San Francesco e in tre giorni sono state tante le iniziative, gli incontri, a partire dalla Lectio magistralis dal titolo ‘La rilevanza dei saperi relazionali per le case di comunità’ che il professor Sergio Manghi ha tenuto alla sala Ragazzini di Largo Firenze.