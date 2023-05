La festa della Banca del Tempo

Festa della Banca del Tempo Cervia. Domani, sabato 13 maggio saranno 10+3 anni d’attività - dato che la festa del decimo anno già organizzata, a suo tempo, fu sospesa e rinviata causa Covid-19. La festa si svolgerà presso la Casa del Volontariato ad iniziare dalle 10.30. Interverranno il presidente Antonio Ciani, la coordinatrice Loretta Lacchini, il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessore Bianca Maria Manzi, il socio Alessandro Cicognani Alessandro, il presidente nazionale delle Banche del Tempo Leonina Grossi e Guidori Urbano - che ha curato la realizzazione di un video sull’attività svolta dalla Banca del Tempo. In occasione della festa, le socie prepareranno un buffet da consumare insieme per il pranzo. Seguiranno attività di gioco e musica e durante la festa, per la prima volta, verrà effettuata l’attività di scambio di oggetti, il famoso "baratto": ogni persona potrà portare oggettistica da scambiare. La cittadinanza è invitata a partecipare e l’ingresso è gratuito.