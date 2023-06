La Festa della cozza Da oggi a Marina

È partita in ritardo quest’anno la raccolta delle cozze selvagge di Marina di Ravenna effettuata delle due cooperative dei pescatori locali, ma sta riservando una bella sorpresa: i mitili sono grossi e carnosi. La qualità è eccellente come e più del solito, ma la quantità è limitata. Nel pieno della raccolta arriva la Festa della Cozza di Marina di Ravenna che si apre oggi e prosegue fino a domenica in via Molo Dalmazia, nel Bacino Pescherecci. Non mancherà la solidarietà: per ogni piatto con le cozze acquistato negli stand, 1 euro sarà versato sul conto ’Un aiuto per Ravenna’ per gli alluvionati.

La festa partirà alle 18. Alle 18.30 nell’atrio del Mercato del pesce si terrà l’incontro ’Le cozze selvagge: per fare il sugo quando viene Natale’ con lo chef Max Poggi. Domani alle 17 nell’atrio del Mercato del pesce c’è l’incontro ’La cozza selvaggia, attrattiva turistica’ e dalle 18 alle 19 l’happy hour alla scoperta delle tartarughe con Cestha.

Dalle 18:30 nell’atrio Mercato del Pesce assaggio di cozza selvaggia delle Cooperative La Romagnola e Nuovo Conisub di Marina di Ravenna insieme allo chef Vito D’Addiego. Assaggio anche della Cozza Romagnola Bio di Cervia accompagnata dall’ostrica La Zariota.