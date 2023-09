La festa dello sport fa il pieno: tanti atleti e appassionati

Circa duemila persone e appassionati non hanno voluto mancare al pomeriggio che Faenza ha dedicato allo

sport in tutte le sue forme. L’impianto della Graziola, per il secondo anno, ha ospitato ‘Sport in Unione

2023’, manifestazione dedicata alle società e alle associazioni sportive del territorio per mostrare le diverse discipline sportive. Nel corso del pomeriggio di domenica, in molti punti della cittadella dello sport di

Faenza, le tantissime realtà sportive hanno accolto il fiume di persone che sin dalle 16 ha trasformato la Graziola in un grande contenitore di una festa coloratissima e gioiosa.

Nel tardo pomeriggio, sul palcoscenico allestito all’ingresso del campo di atletica, una novantina gli atleti delle società che maggiormente si sono distinti nel corso della passata stagione agonistica, sono stati

premiati dagli amministratori e da rappresentanti di associazioni. Speaker e conduttore d’eccezione

l’assessore Davide Agresti e accompagnamento musicale da parte degli allievi della Scuola di musica Sarti di

Faenza. "La Festa dello Sport – racconta Martina Laghi, assessore del Comune di Faenza con delega allo Sport per l’Unione faentina – è stata una bellissima giornata di grande coesione; siamo molto soddisfatti anche perché

questo momento è riuscito a dare risposta all’esigenza delle tante famiglie di potersi avvicinare, assistere

alle dimostrazioni e sperimentare le diverse discipline che le realtà sportive da anni portano avanti nel territorio".