La Festa di Primavera sfida il maltempo

Ieri la Pro Loco di Casola Valsenio ha sfidato il maltempo e ha avuto ragione, decidendo di svolgere la sfilata dei carri allegorici quando ancora il cielo non prometteva bene. Invece la sfilata della Festa di Primavera si è svolta senza una goccia di pioggia, gratificata da un’inaspettata e imponente presenza di pubblico. Testimonianza del fascino dei carri allegorici casolani, carri seri, di festa e di pensiero, capaci di coinvolgere i giovani pur nel solco di una tradizione secolare.

Carri come non si vedono in nessun altro luogo, che si rinnovano ogni anno nei temi, nelle figure, nelle strutture e nei componenti delle società. I ragazzi impegnati nella costruzione sotto la guida degli anziani esperti e le ragazze inventano e realizzano costumi originali per foggia e colori.

Il primo a sfilare preceduto da una banda, come gli altri due, è stato il carro ‘La solita storia’ realizzato dalla Società Nuova Peschiera. Struttura e personaggi proponevano l’importanza della piccola storia rispetto alla Grande Storia, come recita la relazione: "Voi cercate di farci capire la Storia usando quella grande, a noi invece interessa quella piccola". Quella di cui non rimane niente ma è tutto nel momento in cui si vive, come i giochi dei bambini.

Il secondo carro, dal titolo 6.1.0 (Sei uno zero), presentato dalla Società Extra puntava l’attenzione sulla solitudine provocata dalla pandemia del Covid, resa dalla presenza di una sola figura. "Ho plasmato la mia cameretta in una fortezza di ghiaccio", recita la relazione che propone un oggi diverso: "Oggi è 25 aprile 2023. È tempo di uscire".

Terzo il carro ‘Mida’, imponente, realizzato dalla Società Sisma che ha lanciato un monito ed un appello sulla necessità di riconsiderare la nostra società altrimenti non c’è futuro. "Serve al mondo che tu scelga da che parte stare", si legge nella relazione. "Dovrai prima riconoscere quanto abbiamo distrutto e compromesso, per poi intraprendere il cambiamento di rotta".

La sfilata dei carri sarà riproposta la sera di domenica 30 aprile. Non si tratta di una replica ma di una sfilata del tutto nuova che si svolge nel buio della notte con musiche e illuminazioni proprie. Le luci radenti permettono di apprezzare le pose plastiche dei figuranti, che spesso si perdono nella luce della sfilata pomeridiana. Su alti pinnacoli e torri i personaggi sembrano fluttuare nel buio della notte regalando una moderna magia. Al termine la giuria premierà i carri vincitori della sfilata diurna e di quella notturna.

Il referendum organizzato dallo Spekkietto fra il pubblico ha dato questo esito: ‘6.1.0’ 291 voti, ‘Mida‘ 283 voti e ‘La solita storia‘ 152.

Beppe Sangiorgi