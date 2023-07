Compleanno in musica al ristorante SaleGrosso di Milano Marittima. Superato il giro di boa dei due decenni, il ristorante terrà stasera ‘La festa di Salegrosso’, una serata speciale per festeggiare il suo ventunesimo anniversario con una cena gourmet, tante bollicine e musica dal vivo. ‘Crudo come non mai’ è il tema del menu. L’intrattenimento musicale live è del duo Gloria Turrini e Mecco Guidi, poi l’amabile accoglienza di Leda Cattabriga, titolare e anima del locale. Parteciperà alla serata anche il critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini.