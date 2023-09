La festa di San Michele si apre con ‘Impressioni’ di Walter Veltroni

Prende il via oggi l’edizione 2023 della festa di San Michele, che fino all’1 ottobre nel centro di Bagnacavallo propone mostre, spettacoli, animazioni, mercati e mercatini, visite guidate e gastronomia. La festa si apre alle 18.30 al teatro Goldoni con ‘Impressioni’, un dialogo fra il regista Walter Veltroni e la fotografa Silvia Camporesi condotto da Andrea Valmori dell’associazione Filmeeting, che cura l’iniziativa col Comune. Per quanto riguarda la musica e gli spettacoli, il primo giorno di festa vede andare in scena alle 19 al Giardino dei Semplici ‘Scatole grigie’ a cura delle allieve e degli allievi della scuola teatro La Bassa, mentre alle 20.15 nella collegiata di San Michele si terrà il concerto ‘L’ambiente musicale del ‘700’, Giorgio Coppetta Calzavara all’organo e Nicoletta Bassetti al violino. Alle 21 in piazza Nuova c’è invece un ‘Tributo a Lucio Dalla’ con Vittorio Bonetti accompagnato da Yuri Spadaro, Nicoletta Bassetti e Sergio Benedetti. Il palco centrale in piazza della Libertà ospita alle 21.15 i Rumba de Bodas, formazione bolognese tra ska, funk, ritmi latini e afro. Sono visitabili diverse mostre, mentre in forni e ristoranti si può gustare il celebre dolce di San Michele.