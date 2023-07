La "févra magnaröla", quando la scuola non è gradita

La "févra magnaröla", è la febbre che si accompagna alla voglia di mangiare in abbondanza. È uno stato febbrile inesistente che, in quanto tale, lascia intatto l’appetito che invece manca a chi è veramente febbricitante. Lo scolaro che asseriva di avere la febbre per non andare scuola veniva canzonato con: "T’e’ la févra magnaröla, ch’la vén par non andê a scöla". Un modo di dire più esplicito: " L’à la févra magnaröla: tri panèt e una brasöla; una zèzta d’insalê epu e’ dis ch’u n’à magnê; un paröl d’manfrìgul epu e’ dis ch’l’à mêl a e’ blìgul". (Ha la febbre mangiarola: tre panetti e una braciola; una cesta d’insalata e poi dice che non ha mangiato; un paiolo di manfrigoli, e poi dice che ha male all’ombelico).