La Fiab sui pedali per le donne. Si parte sabato dal centro

Anche la Fiab Ravenna rende omaggio alle donne, con una pedalata in programma sabato. Per i soci ravennati della Federazione italiana ambiente e bicicletta è infatti in programma la ‘Pedalata della mimosa’, guidata dalle socie Fiab, che porterà i partecipanti, lungo un percorso di circa 45 chilometri, da piazza San Francesco (con partenza alle 9.30) in luoghi significativi per l’universo femminile. Con questa escursione ‘rosa’ entra nel vivo il programma 2024 delle escursioni promosso dalla Fiab Ravenna.

Si tratta di un programma di iniziative che prevede alcune manifestazioni particolarmente significative come la giornata ‘Fiab for Ravenna’ che domenica 21 aprile, vedrà una pedalata e una festa aperte a tutta la cittadinanza. Poi, il 5 e 6 ottobre, Ravenna ospiterà il Cicloraduno regionale della Fiab, con decine di partecipanti in arrivo da tutta l’Emilia-Romagna. E sempre in ottobre Fiab Ravenna organizza, dal 25 al 27, la ciclostorica ‘La Divina’, che quest’anno vedrà la partenza da Cervia.

Il programma delle pedalate prevede poi, ogni sabato, escursioni di mezza giornata inframezzate da ‘gite’ sui pedali più lunghe fino al territorio forlivese, alle colline faentine, alle ciclabili del Riminese e al tradizionale appuntamento con la Trafila garibaldina a Cesenatico. Altri ‘pezzi forti’ sono poi la pedalata notturna di fine luglio e le escursioni di due giorni: una in programma a fine maggio a Borgo Basino e un’altra prevista a metà settembre a Treviso.