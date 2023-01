La Fiera, dagli eventi a polo della sanità

Gran parte del vasto piazzale, che porta il nome (decisamente senza merito) di Aldo Moro, dove un tempo mettevano le tende i circhi e anche le giostre, è da anni dissestato. La palazzina che un tempo era la casa del custode del macello e poi diventò sede degli uffici di segreteria delle mostre è abbandonata e la vegetazione la sta distruggendo. Il declino dell’area fieristica di Faenza, che dagli anni 70 a tutti i 90 fu fiore all’occhiello a livello provinciale, è legato all’evaporazione delle manifestazioni e non ha data recente: risale al passaggio al secolo XXI e l’epidemia ha poi inferto il colpo finale. Così, dopo quarant’anni, il futuro dei 26mila metri quadrati dell’intero centro fieristico è stato rimesso in discussione e un primo intervento è già pronto: al posto di uno dei due padiglioni sorgerà, entro il 2026, la Casa della salute, mentre al momento il padiglione B, secondo i piani del Comune, è destinato a restare legato a un (esiguo) fronte espositivo, in attesa di finanziamenti per utilizzare anche quell’area per il settore della ‘salute’. Insomma, il profilo di viale Risorgimento si appresta a mutare, quale paradigma delle dinamiche socio-economiche pubbliche della città, e sarà la terza volta in 65 anni (riuscendo a sfuggire a mire speculative negli anni 90).

Ne ripercorriamo la storia. L’inizio è nel 1957 quando, a metà dicembre, vennero inaugurate le prime due tettoie del nuovo Foro Boario: grosso modo occupavano lo spazio dell’attuale padiglione B. Faenza all’epoca era un grosso centro agricolo con un elevato numero di stalle (anche se naturalmente il mercato del bestiame per eccellenza era quello di Lugo) e con due sole grosse industrie, Omsa e Cisa, e il risalente Foro Boario, nell’attuale via Medaglie d’Oro, non rispondeva più alle esigenze di spazio e di igiene. Due anni più tardi, nel 1960, il Comune progettò la costruzione di viale Risorgimento sulle tracce della vecchia via delle Convertite, e destinò tre poderi della zona ad aree per piccole imprese industriali e artigianali con annesse abitazioni dei proprietari. E contemporaneamente si concretizzò l’idea di costruire il nuovo macello, a ridosso del Foro Boario, nella parte dell’area più vicina alla linea ferroviaria: sei capannoni e la casa del custode che invece si affacciava direttamente su via Risorgimento (e che, si diceva, è in stato di desolante abbandono).

La nuova opera fu inaugurata il primo ottobre del 1966. Era costata 180 milioni di lire. Lentamente ci si stava avviando verso il primo cambiamento del profilo di viale Risorgimento. Nel senso che nel 1970 il Foro Boario fu destinato a diventare area espositiva temporanea per accogliere la Mostra dell’Agricoltura (era la 33esima) che dal 1961 si svolgeva negli angusti spazi del palazzo delle Esposizioni e di piazza Due Giugno e aveva necessità di estendersi sia luogo per il collaudo dei veicoli. Parallelamente proseguì il tradizionale mercato e anche mostra, dei buoi e dei suini, per quasi tutto il decennio, fino al 23 marzo del 1979, quando si svolse l’ultima mostra di suini. Stava infatti avanzando il grandioso progetto di dedicare l’intera area al settore delle esposizioni. Basti pensare che alla ‘Mostra dell’Agricoltura e della Meccanizzazione in vitivinicoltura’ del 1980 parteciparono 160 espositori contro i 40 di cinque anni prima. E la parola d’ordine fu: "La mostra è pronta al lancio nazionale e l’obiettivo futuro è una rassegna europea!". Un progetto a grande respiro in linea con le direttive della Regione, che avevano come obiettivo la specializzazione delle mostre e Faenza poneva sul piatto la meccanizzazione in agricoltura e in vitivinicoltura (il Mo.Me.Vi.), la rassegna ‘Abitare Oggi’, ovvero l’arredo di casa, e, a seguire nel tempo, altre iniziative espositive di settore, come Fruttiflor. Un progetto che iniziò a concretizzarsi il 19 luglio del 1982 (sindaco Giorgio Boscherini) con la delibera assunta dal consiglio comunale che avviava i lavori del primo lotto (un miliardo e 600 milioni la spesa prevista) per la costruzione della zona fieristica, in primo luogo i due padiglioni.

Il secondo lotto avrebbe riguardato ingresso, sala congressi, sala stampa. Premessa di tutto: l’abbattimento dei capannoni del macello (era sorto quello in via San Silvestro). Nell’aprile del 1984 ecco che l’area fieristica rinnovata ospitò la 47esima Mostra dell’Agricoltura e la nona mostra della Meccanizzazione in vitivinicoltura, che da quell’anno si chiamò ‘Mo.Me.Vi’ (e proprio in quegli anni cominciarono a svilupparsi nei campi i nuovi impianti viticoli adatti alla vendemmia meccanizzata). Fra il 1985 e il 1986 fu realizzato il secondo lotto di lavori, mentre l’area cominciò a essere utilizzata anche per tante altre iniziative ed eventi (Festa dell’Unità, spettacoli viaggianti fino al festival delle Etichette indipendenti). Nel novembre del 1996, sull’onda di un’ipotesi speculativa, il Comune pensò anche di trasferire il centro fieristico nella zona della allora porcilaia Marcucci, al casello autostradale, dove poi è sorto il centro commerciale, per liberare l’area di via Risorgimento ai fini di edilizia privata e pubblica. Il progetto fu stoppato. Nel frattempo Abitare Oggi e Fruttiflor erano scomparse dall’orizzonte e anche il Mo.Me.Vi., fiore all’occhiello per anni per Faenza-Fiere, col nuovo secolo vide evaporare i sogni di traguardi nazionali ed europei e cercò nuovi fronti, ma il numero degli espositori andò declinando scendendo ampiamente sotto i cento. Poi il Covid ha bloccato tutto mentre le prospettive future sono incerte e senz’altro destinate ad annullarsi con il passaggio dell’area a zona della salute di base. Di certo la Mostra dell’Agricoltura non è esportabile o frammentabile in centro città, da dove era venuta via mezzo secolo fa.

Carlo Raggi