La fiera del riuso nella piazza La Malfa. Con un’iniziativa per gli alluvionati La fiera del riuso a Ravenna propone nell'area di piazza La Malfa vicino al centro commerciale Gallery. 200 espositori offrono materiali e biglietti per lo spettacolo di beneficenza 'Doc' il 17 ottobre al teatro Rasi. Ricavato devoluto in favore degli alluvionati.