La fiera dell’Omc. Tre giorni a parlare di transizione e sicurezza energetica

Ravenna, capitale italiana dell’energia, è pronta per accogliere i protagonisti del settore a Omc Med Energy Conference, da oggi a giovedì al Pala De André, con 8mila iscritti e una previsione di 18mila visitatori. L’appuntamento si conferma il luogo dove discutere delle nuove idee per il futuro dell’energia. Non a caso sarà ’Una giusta transizione’ il tema su cui si svilupperanno i tre giorni di confronto e dialogo di questa edizione, che è anche quella del trentesimo compleanno di Omc. Non si tratterà di una semplice celebrazione, perché le presenze italiane e straniere, di espositori e stakeholder, esperti e governanti, raccontano una crescita continua dell’evento. In confronto con le precedenti edizioni del 2019 e 2021 aumentano i paesi rappresentati, sono 23: Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Malta, Norvegia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Olanda, Regno Unito, Ungheria dall’Europa; e inoltre Cina, India, Iraq, Libia, Marocco, Usa, con oltre 450 aziende presenti.

Un crocevia internazionale di assoluto livello, la conferma della centralità di Ravenna come "principale hub di dibattito sull’energia del Mediterraneo, punto di incontro - lo definisce la presidente di Omc Monica Spada – tra Nord e Sud del mondo, spazio dove costruire soluzioni concrete e creare nuovi modelli di business che puntino alla transizione energetica assicurando al contempo sicurezza energetica, competitività e sostenibilità". Proprio la Spada ha aperto ieri, al teatro Alighieri, la cerimonia di anteprima di Omc, dedicata a Ravenna e all’Emilia-Romagna, alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini e del sindaco Michele de Pascale, con Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia, Stefano Maione, presidente di Assorisorse, e Stefano Venier, Ceo di Snam.

Questa mattina l’inaugurazione vera e propria, alla presenza di ministri italiani (Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Matteo Salvini), del Ceo di Eni Claudio Descalzi e di prestigiosi ospiti stranieri (Kadri Simson, commissaria europea, Tarek El Molla, ministro egiziano, Mohamed Arkab, ministro algerino). Per la prima volta, all’interno della Fiera, vi sarà una ’Innovation Room’, un’area realizzata con il supporto di Accenture, dedicata a studenti delle scuole superiori, Università, Centri di ricerca, start-up ed esperti che potranno confrontarsi tra loro e sviluppare idee insieme alle aziende per mettere nero su bianco progetti e soluzioni. Così come ha un forte valore la scelta di investire su una nuova identità visiva di Omc Med Energy, che sarà presentata nell’ultimo giorno della manifestazione, con un nuovo logo progettato dalla Libera Accademia di Belle Arti di Rimini (Laba) che rafforza i concetti di futuro e transizione. Logo che ricalca, per i ragazzi che l’hanno creato l’esperienza dell’Umanesimo come movimento di rinascita delle potenzialità dell’uomo, oggi più che mai consapevole del proprio passato e delle nuove sfide che si pongono al pianeta.