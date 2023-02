La Filarmonica Italiana protagonista all’Alighieri

Torna al teatro Alighieri ‘Ravenna Musica’, la stagione di concerti curata dall’associazione musicale Angelo Mariani. Questa sera, alle 21, è in programma il primo di otto appuntamenti che vedranno protagonisti solisti di fama internazionale.

La serata di apertura, resa possibile grazie al contributo de La Cassa, è affidata all’Orchestra Filarmonica Italiana, formazione che rappresenta un esempio nuovo di concepire l’orchestra. Strutturata in una cooperativa, che riunisce oltre 200 elementi di alto profilo professionale, l’orchestra esprime un organico duttile e dinamico. Rodata da centinaia tra produzioni ed esibizioni nazionali e internazionali, l’Ofi affronta il repertorio classico con passione e professionalità. Sul podio prenderà posto il direttore ravennate Nicola Valentini, considerato uno fra i più talentuosi e brillanti direttori italiani. Il suo percorso formativo, con studi in composizione e direzione a fianco di quelli di violoncello, è stato fortemente segnato dall’incontro con Ottavio Dantone e l’esperienza con Accademia Bizantina. Il suo debutto avviene con successo nel 2010, seguito da una serie di concerti in città italiane, in qualità sia di direttore che di violoncellista concertatore, dirigendo varie formazioni con strumenti sia moderni e che d’epoca, tra le quali le Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino, I Pomeriggi Musicali di Milano, Sinfonica Rossini di Pesaro.

Il programma di questa sera prevede due sinfonie composte quasi a mezzo secolo di distanza: la numero 40 K.550 di Mozart e la numero 4 op. 90 ‘Italiana’ di Mendelssohn. Le ultime tre sinfonie di Mozart K. 550, K. 543 e K. 551 vengono considerate una sorta di testamento spirituale del genere sinfonia, scritte tutte nel giro di pochi mesi nell’estate del 1788.

I prezzi dei biglietti vanno da 5 a 30 euro, quelli degli abbonamenti da 22 a 130 euro, a seconda del settore e dell’età.