La Filodrammatica Berton presenta ‘Pagamenti in corso’

La Filodrammatica Berton riporta in scena ‘Pagamenti in corso’, commedia di Micheal Cooney (per gentile concessione della MTP concessionari e associati srl), con la regia di Barbara Solaroli. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici ‘L.A.Mazzoni’, in viale Stradone 7 a Faenza, da oggi a domenica alle ore 21, il 3 e 4 marzo alle 21, il 5 marzo alle 15.30.

Si tratta di una commedia frenetica, gremita di personaggi umoristici, goffi e stereotipati, in una farsa che ironizza sul sistema sanitario e di previdenza sociale. Da quando è stato licenziato dalla società per l’energia elettrica, Eric ha iniziato ad incassare assegni non dovuti. Bugia dopo bugia, Eric accumula ingenti sussidi, ma l’arrivo di un incaricato amministrativo, mandato a far luce sulla faccenda, innesca una girandola di gag e situazioni surreali.

Per prenotazioni telefoniche e inviare al 377-3626110 un messaggio WhatsApp indicando data, numero biglietti e un nominativo. Biglietto unico 8 euro.