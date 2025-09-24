"La Fira dei primati". La gioia della sindaca: "Bel tempo e folla record: un successo clamoroso"

Il respiro trattenuto per lo stupore, poi l’oooh e l’applauso di piazza. Così, con un grandioso spettacolo pirotecnico, le tradizionali girandole e la cascata sul palazzo municipale divenuta un tricolore grazie a un gioco di luci e colori, i russiani hanno salutato la 354° Fira di Sett Dulur e l’estate. Una fira straordinaria baciata dal sole e dal caldo, giusto una breve, timida pioggia lunedì pomeriggio in orario di non disturbo. Una Fira che ha portato migliaia di visitatori a Russi.

"Un tempo perfetto e cittadini molto carini – afferma Luca Savini, figlio di Gianfranco - sono 60 anni che la mia famiglia viene a Russi. La Fira è una sagra di grande richiamo, il bel tempo è l’elemento essenziale per il suo successo. Quest’anno siamo qui con Extreme, e ci piace molto questa collocazione nel centro commerciale di via Ungaretti, non potevo chiedere di meglio: questa è la zona giovani e adolescenti e non abbiamo avuti lamentele da parte dei residenti". Vicino all’Extreme, c’è un altro grande mestiere con l’insegna Nasa, poco lontano il Vascello, e tanti ragazzi che parlano, si chiamano alzando la voce per superare il frastuono della musica e dei motori delle giostre. No nessun boom ribatte Denis Magrini che da 28 anni porta a Russi la sua Gold Mine, un mestiere per i più piccoli: "Siamo andati bene, ma non benissimo nonostante il bel tempo. Ma non è Russi, lo vediamo al mare, è il momento difficile e la gente spende meno". Si spende meno, ma si mangia, tutte le sere di fronte agli stand gastronomici, ma anche di fronte ai furgoncini che offrivano crepes, patate e gauffre c’era la fila.

"Salutiamo questa Fira con entusiasmo . afferma la sindaca Valentina Palli – per quanto riguarda i miei sette anni di mandato questa e davvero la Fira dei record, migliaia e migliaia di persone sono venute a Russi in questi giorni. Noi ci siamo impegnati molto per proporre un’offerta diversificata el meteo quest’anno ci ha sorriso. I giostrai che regalano sempre al Comune dei biglietti omaggio per le famiglie più fragili, ne hanno offerti di più vista l’affluenza. Gli stand delle associazioni di volontariato ci hanno indicato numeri straordinari per le serate clou: oltre 2000 serviti da padre Giorgio, 1500 al basket e via dicendo–. Ma anche lunedì, giornata di chiusura propria dei russian -continua - le affluenze sono state molto alte. Gli stand delle città gemelle hanno lavorato: I tedeschi sono partiti lunedì mattina, avevano finito i loro fusti di birra, lunedì sera hanno chiuso prima sia i cechi di Podborany che i francesi di Beaumont, esaurita la birra gli uni, champagne formaggio gli altri".

"Ma anche le iniziative più di nicchia. – conclude – il laboratorio teatrale di Spazio A, gli incontri in biblioteca e le mostre hanno registrato delle belle affluenze. In particolare è piaciuta molto la collezione delle ocarine donata del maestro Carnevali".

Claudia Liverani