La Fira di Sett Dulur . Russi si prepara alla festa

La 354ª edizione della Fira di Sett Dulur è pronta, dal 17 al 22 settembre, ad accendere i riflettori a Russi con giornate di festa, tradizione e convivialità. Tra le novità culturali, l’inaugurazione di due collezioni permanenti: da un lato, l’apertura del museo delle ocarine ’Collezione Carnevali’, un percorso espositivo interattivo a cura di Gianni Zauli e Claudio Ballestracci, che mette in mostra più di 50 esemplari di ocarine, sito al primo piano del Museo Civico di Russi e nato a seguito della donazione del maestro Michele Carnevali, un russiano che ha dedicato alla musica tutta la sua vita. Dall’altro, l’inaugurazione della raccolta di ceramiche realizzate da Pietro Melandri di Faenza, dono del russiano Domenico Berardi alla città di Russi.

Dal 18 al 22 settembre, con anteprima delle prove generali aperte al pubblico il 17, le vie di Russi si trasformeranno nel palcoscenico dello spettacolo itinerante ’Russi-Combray’, frutto del percorso teatrale ’Alla ricerca del tempo perduto’ ispirato all’opera di Proust, promosso dal Comune in collaborazione con Spazio A Teatro. Tra i ritorni spiccano le macchine mirabolanti della Compagnia Italento che, con esposizioni ed esibizioni itineranti, porteranno in scena le invenzioni più sorprendenti degli inizi del XX secolo, animando via Garibaldi dal 20 al 22 settembre, e Artinfira – the Buskers garden, rassegna che con i suoi artisti di strada, musica e giochi colorerà il giardino della rocca “Melandri” il 21 e 22 settembre.

Il 18 settembre serata dedicata al patrimonio eno-gastronomico russiano, in particolar modo alla presentazione della nuova De.C.O. comunale (Denominazione Comunale di Origine), certificazione disciplinata a livello comunale. con la finalità di valorizzare le produzioni locali. Il 20 settembre sarà la volta dell’incontro divulgativo e della premiazione del concorso regionale dedicato al poliedrico vitigno Romanino. Il 21 settembre, invece, la tradizionale domenica dedicata al mondo contadino si arricchirà con il raduno di cavalli a dondolo e hobby horses, ideato e curato da Luigi Berardi. Anche l’arte sarà protagonista, con tante mostre. Ulteriore novità il progetto ’EcoFira-Russi città sostenibile’. Il Comune si è infatti aggiudicato il Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti.