La Fira parte col botto. Piazza piena di gente. FIle al luna park e agli stand culinari

Partenza con il botto per la Fira di Sett Dulur di Russi: complice il caldo e la voglia di uscire folla in piazza Farini, file agli stand gastronomici, grida e risate sulle giostre. Le serate ancora calde invitano a uscire. Già martedì sera, con il luna park montato solo in parte e comunque ancora sigillato, quasi tutti gli stand gastronomici ancora chiusi, ‘Zug e Zuglaton’ serata per bambini e sport, aveva riempito piazza Farini creando forti aspettative, poi confermate. Mercoledì sera, se ci fossero stati i biglietti si sarebbe registrato il sold out. Tutte le sedie erano occupate, tante le persone in piedi e la piazza è rimasta piena fino alle 23, quando si è conclusa la sfilata. E non sono mancato momenti di spettacolo: le bimbe in tutu accompagnate sul palco da Didina abbigliamento, le danzatrici della gioielleria Ferretti, il video dei giovani Mathias Persiani e Emilio Sartoni, per conto dei parrucchieri Ego, Atitay e Guenda e la performance dei loro modelli ricordando la tragedia dell’alluvione e la voglia di rinascita di Russi e della Romagna hanno commosso il pubblico. Ha presentato Lucia Sassi, voce storica delle iniziative russiane. Sassi con Giulia Silvestroni e Jacta Gori, come sempre ha anche coordinato anche la lunga preparazione della sfilata a cui, oltre alle attività già citate, anche Sabribebè, Babini Calzature, la fiorista Erica con le sue creazioni, Degriffè abbigliamento sportivo, Milleidee pelletteria e accessori e la sarta di abiti da sposa e cerimonia Manuela Miserocchi.

Nel pomeriggio moltissimi bambini si erano ritrovati in corso Farini a disegnare il pavimento stradale coi gessetti colorati insieme alla sindaca Valentina Palli e alla Giunta. Poi all’ora di cena hanno iniziato a formarsi le file di fronte ai punti di ristoro di bar ristoranti, gastronomie e stand del volontariato sociale e sportivo,che propongono cappelletti e il tipico bel e cott . Gli stand delle città gemelle, in via Trieste, Podborany birra ceca, Beaumont vini e formaggi champagne e aligot (il loro purè) con salsiccia, Bopfingen btrra tedesca e wursterl, Saluggia fagioli, Montescudo, che sarà ufficialmente gemellata sabato mattina, gnocchi e bomboloni di patate.

La giornata di oggi della Fira propone un laboratorio in biblioteca, alle 17, per bambini dai 6 ai 10 anni’ a cura di Emanuele Bussolati. Alle 21 in piazza Farini concerto con 3Monti Band. In teatro ‘Installazione pinocchiesca’ a cura della compagnia Drammatico Vegetale, mostre sono allestite anche nella chiesa in Albis ’Il contemporaneo’ di Andrea Emiliani, curata da Bruno Bandini e Beatrice Buscaroli, KinderKampf di Walter Reggiani in biblioteca, Imago Mentula collettiva d’arte a cura di Enrico Nensor, Sara Bucci e Dennis Randi, in Municipio la mostra fotografica della Pro Loco, la collettiva dei soci Artej e la ceramista Anna Maria Boghi.

A pochi passi, in via Giordano Bruno 1, mostra di disegni pittura di Tommaso Martines. Infine in corso Farini, la chiesa di San Francesco ospita ’Sei di speranza fontana vivace’ mostra dedicata alla Madonna.

Claudia Liverani