La fiscalità secondo Grandi: "Cancellare l’addizionale Irpef. Lo faremo tagliando gli sprechi"

Concertazione, polarizzazione del voto e paura del futuro. Sono questi i tre temi ricorrenti che Nicola Grandi, candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, ha individuato nei "3 mesi in cui abbiamo girato tutto il comune e incontrato oltre 123 associazioni". Se la mancanza di concertazione è stata un file rouge di tutta la campagna, "evidenziata dalle associazioni", la vera novità è la paura, una paura che, nelle parole di Grandi, "sta nella pressione fiscale". Per questo, a quattro giorni dal voto, il centrodestra propone l’azzeramento dell’addizionale Irpef. "È una scelta violenta – ha sottolineato il candidato sindaco – perché è solo con le scelte forti che si possono cambiare le sorti di una città. Lo faremo subito e questo permetterà di mettere nelle tasche dei cittadini fino a 250 euro a famiglia. Inizialmente, essendo l’addizionale un’imposta progressiva, farà risparmiare di più le famiglie con redditi più alti, ma questo è solo il primo intervento. Negli altri 4 anni di mandato, ne seguiranno altri".

Eliminando l’addizionale, sottolinea Grandi, al bilancio del Comune verranno a mancare tra i 10 e i 13 milioni di euro. "Per recuperarli lanceremo il piano chiamato "Ravenna snella": un progetto di spending review della macchina comunale in sei punti". In primis, c’è lo stop agli sprechi, che prevede un maggior controllo sulle partecipate, la vendita di Sapir lato servizi e un Osservatorio Trasparenza. Poi un Comune digitale - che riduca la burocrazia e sfrutti l’intelligenza artificiale per accorciare i tempi delle procedure – bollette più leggere con pannelli solari e sensori intelligenti, la centralizzazione degli acquisti e una mappatura degli edifici comunali, con la cessione dei beni non strategici e l’affidamento a privati e associazioni degli spazi verdi. I sei punti terminano con l’organizzazione del volontariato civico per manutenzioni e cura dei quartieri. Per quanto riguarda la polarizzazione del voto, Grandi sottolinea che "più del 20% delle associazioni incontrate ha scelto di limitarsi a noi e al candidato del centrosinistra. Questo significa che chi promette di essere l’alternativa al partito uscente dice una balla. Se ci sarà un ballottaggio sarà tra me e Barattoni, il resto sono chiacchiere".

Lucia Bonatesta