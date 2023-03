Come da tradizione, a San Zaccaria la festa dei papà corrisponde con la Focarina di San Giuseppe, organizzata dal Comitato Cittadino e dalla Parrocchia. Dalle 16 di domani nella grande area della Chiesa, via Dismano 663, ci saranno tantissimi stand gestiti dalle associazioni, comitati e proloco attivi nelle Ville Unite e dintorni. Questi banchetti hanno lo scopo di promuovere e far conoscere tutte le opportunità ed iniziative che vengono realizzate nel forese sud di Ravenna. Grazie alla Fattoria Sociale Equilandia verranno proposti dei percorsi con i pony, per bambini fino a 10 anni di età. Saranno presenti anche i Pompieri Volontari con il loro progetto di Pompieropoli. Alle 19.45 è in programma l’accensione del fuoco. Funzionerà uno stand gastronomico.