La folle burocrazia per vendere casa a un alluvionato

Vicende familiari (improvvisa morte di mio padre) costringono me e mia madre nel 1980 a tornare nella vecchia casa dove io e i miei due fratelli siamo nati. La mamma non può più fare le scale (abitiamo in appartamento al secondo piano rialzato con tre rampe per scendere) causa anche distrutte dal lavoro di cinquanta e più anni di attività di parrucchiera, più servire, dar da mangiare, tenere puliti cinque maschi per lunghi anni. Diventerebbe una ‘ergastolana’. La casa ha almeno cento anni, è in centro paese, non c’è riscaldamento, non c’è bagno al piano terra dove però lei può dormire, ci sono due vecchie finestre rettangolari con persiane distrutte e pareti scalcinate. Preparati i progetti, l’impresa dubita che possano intervenire le belle arti e vietarci le modifiche. Decidiamo di procedere senza comunicazione. Morta la mamma prendo inquilini che nel tempo cambiano fino a che nel giugno 2023 rimane vuoto l’appartamento. Decido di vendere, apriti cielo, viene fuori l’abuso. Come ti permetti tu cittadino comune di compiere un abuso. E allora per vendere architetto, ingegnere, geometra e cinque mesi e 15 giorni di burocrazia. Chi vuol comprare è un signore anziano alluvionato che vive da una nipote, con disagio per tutti. Fatto sta che da fine ferie di agosto e una spesa da parte mia di 6/7000 euro (con 2.250, per ora, oneri comunali) finalmente oggi, 14 febbraio, siamo riusciti a rogitare...

Nevio Cicognani