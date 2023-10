La Fondazione lughese. Oggi si vota per la fusione

Le sorti della storica Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo si decideranno oggi. Nel pomeriggio è infatti attesa la riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato a esprimersi sulla fusione per incorporazione con l’analoga fondazione di Imola. Una scelta che consentirebbe di conservare l’operatività della Fondazione lughese sul territorio e di risolvere la situazione debitoria che la connota ormai da anni. Sulla fusione per incorporazione si è espressa, venerdì scorso, anche l’assemblea dei soci che ha potere unicamente consultivo.

La maggioranza con la quale la strada verso la fusione è stata sostenuta ha lasciato tuttavia il posto anche a pareri di astensione e contrari, compreso quello del presidente dell’assemblea, Angelo Bartolotti. A non convincere pienamente sono le perplessità maturate nei confronti di tre punti che compaiono nel progetto di fusione. Il primo riguarda la composizione dell’assemblea che, nell’assetto della nuova Fondazione di Imola e Lugo, non prevede la presenza di alcun socio nominato in rappresentanza della parte lughese, anche soltanto a livello transitorio. Il secondo punto riguarda l’ammontare delle erogazioni previste per favorire a livello nazionale i processi di fusione, composti dalle somme derivanti dai crediti di imposta maturati e da un ulteriore contributo messo a disposizione da Acri, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa.

La cifra raggiunta, per la fusione lughese-imolese ammonta a 3,2 milioni di euro che, divisi nei 5 anni in cui è spalmato, prevedono la disponibilità di 800.000 euro nel primo anno e il restante, suddiviso in rate uguali, negli anni successivi da utilizzare per il sostegno di iniziative e attività sul territorio dell’Unione della Bassa Romagna. Una cifra considerevole ma che potrebbe essere ulteriormente elevata dal momento che, rispetto al totale delle somme messe a disposizione a livello nazionale per favorire le fusioni, pari a circa 6 milioni di euro, l’incorporazione delle fondazioni lughese e imolese pare sia l’unica prevista per il 2023. Il terzo aspetto riguarda la facoltà di meccatronica, inaugurata lo scorso anno, frutto dalla collaborazione maturata fra Fondazione lughese e Università di Bologna. A Imola esiste una facoltà simile e i dubbi che si addensano lasciano trapelare il timore che quella lughese possa essere incamerata dalla facoltà imolese. I punti sono stati oggetto di richieste integrative, alle quali la Fondazione di Imola non ha, al momento, ancora risposto.

Monia Savioli