La Fondazione Mic cede la propria quota della società If

La Fondazione MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche, su delibera del Consiglio di amministrazione, ha indetto una gara per la cessione della propria quota di partecipazione nella società ’If’, Imola Faenza Tourism Company. La quota, del valore nominale unitario di 1.707,03 euro, che è anche il prezzo a base di gara, rappresenta l’1,09399% del capitale sociale della Imola Faenza Tourism Company. Alla gara possono partecipare solo le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di gestione di stabilimenti termali, attività di ristorazione, alberghiere, e strutture ricettive in genere, sportive, ricreative o commerciali, le rispettive associazioni rappresentative, le banche e le imprese che svolgono attività economiche connesse al turismo in genere nonché gli enti pubblici, anche in forma associata o consorziata, con competenza sul territorio. Possono partecipare alla gara anche le associazioni volontaristiche abilitate alla promozione del turismo locale come, ad esempio, le associazioni Pro loco. La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 febbraio alle 12. La modulistica e il bando di gara sono consultabili su https://www.micfaenza.org/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

Info: Maria Giovanna Ziccardi, 0546 697318, mgziccardi@micfaenza.org