La fontana abbandonata diventerà un’opera d’arte. Ma servono 5mila euro

La vecchia fontana in disuso del parco della Rocca Brancaleone di Ravenna diventerà un’opera d’arte, in grado di combinare la tradizione del mosaico con la ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri. L’idea è venuta all’associazione Amata Brancaleone che ha subito coinvolto nel progetto, oltre al Comune, l’Accademia di Belle Arti.

"Ci è venuto in mente – raccontano la presidente Rita Rambelli e il tesoriere Riccardo Colombo –, quando l’amministrazione comunale ha presentato l’intervento di recupero e restauro della Rocca, in particolare dell’area spettacolo, delle mura e di parte del parco. Ci è però stato detto che nulla era previsto per la fontana. Così ci siamo mobilitati per fare qualcosa. Inizialmente speravamo di poter ristrutturare la fontana, da troppo tempo non funzionante con le tre vasche piene di detriti, ma i tecnici ci hanno detto che era necessario rimuoverla per rifare gli impianti sottostanti. Lavori davvero troppo onerosi. Così anche se a malincuore, visto che Ravenna è una città con poche fontane, ci siamo orientati verso un’aiuola fiorita con una decorazione artistica a mosaico contemporaneo, denominata ‘Gironi danteschi’, un’opera d’arte a tutti gli effetti in grado di valorizzare le peculiarità della città". Immediata è stata l’adesione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, tant’è che gli studenti sono già al lavoro sul progetto approvato dal Comune e dalla Soprintendenza delle Belle Arti. A elaborarlo sono stati la mosaicista Anna Agati e il professor Marco Santi, fondendo arte e letteratura, il mosaico bizantino e le opere di Dante Alighieri.

L’opera sarà conclusa entro settembre in modo da inserirla tra quelle che parteciperanno alla Biennale del Mosaico contemporaneo a ottobre. Per concretizzare il progetto servono fondi ed è proprio di questo che l’associazione si sta occupando con una campagna lanciata online su Ideaginger.it. Servono circa 5 mila euro, La cifra servirà per coprire l’importo di cinque borse di studio da 500 euro per i ragazzi dell’Accademia e per l’acquisto dei costosi materiali, per lo più ceramiche speciali e vetri di Murano. "La decorazione sarà fatta solo nel cerchio centrale – spiegano Rambelli e Colombo –, la parte più protetta e quindi più lontana dal passaggio delle persone. Poi provvederemo a restaurare il marmo degli altri due cerchi su cui i bambini sono soliti camminare sopra".

r.bez.