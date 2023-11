La forza delle donne. Boom di richieste per partecipare ai corsi di autodifesa

Se i primi corsi di autodifesa a Ravenna risalgono a una decina di anni fa, mai come ultimamente si assiste a un vero e proprio moltiplicarsi di iniziative, e probabilmente aumenteranno dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin nel Veneto. Oltre a quelli proposti periodicamente dal Comune, da Linea Rosa, lo scorso febbraio si è tenuto il ‘Corso di difesa personale’ di Asd Kaishi Judo Romagna, sostenuto da Anmic e da alcune associazioni per la difesa delle donne. E, ancora, Kma – Krav Maga Academy offre lezioni di questa tecnica di difesa di origine israeliana, tutti i lunedì dalle 20 alle 21.30 alla palestra comunale ‘Torre’ di via Pavirani 17.

Al Podium di Ravenna, stanno andando avanti le lezioni del corso di autodifesa femminile a cura dell’associazione Crisalide. Guardando avanti, lunedì 27 novembre alla palestra della scuola Randi in via Marconi 11, partirà l’ultimo nato in ordine di tempo: il corso di autodifesa personale gratuito, rivolto alle donne, organizzato dal comitato territoriale Csi di Ravenna-Lugo nell’ambito del progetto ‘KOD – Kick Off Discrimination’ per promuovere la parità di genere nello sport. Saranno 10 lezioni con cadenza settimanale, il lunedì dalle 19 alle 20.15, dedicate a conoscere e prevenire situazioni di pericolo con l’acquisizione di maggiore fiducia in sé stesse. I primi 4 incontri si terranno dal 27 novembre al 18 dicembre, i successivi 6 dopo le vacanze natalizie, dall’8 gennaio al 12 febbraio. Le tecniche utilizzate durante le lezioni riprendono il ‘MGA - Metodo Globale di Autodifesa’, ufficialmente riconosciuto. In sintesi lo scopo è difendersi, trasformando a proprio vantaggio le energie impiegate dall’aggressore. MGA è basato su tecniche difensive utilizzabili da chiunque, indipendentemente dal genere o dalla forza fisica del praticante, e prevede insegnamenti anche in ambito giuridico e psicologico.

Il corso è aperto a ragazze dall’età adolescenziale fino all’età adulta, i posti disponibili sono 15. Preiscrizione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo info@csiravenna.it con i propri dati anagrafici e i propri recapiti.

Roberta Bezzi